Kochen und Schlafen: Zusammen keine gute Idee…

Haßfurt – Rauchwarnmelder löst aus: Angebranntes Essen auf dem Herd

Am frühen Dienstagmorgen wurde der Polizei in Haßfurt ein ausgelöster Rauchwarnmelder in einer Wohnung in der Hirtengasse gemeldet. Vor Ort musste die Feuerwehr die Wohnungstür öffnen, da sich der 28-jährige Wohnungsinhaber im Inneren befand.

Bei ihrer Ankunft fanden die Einsatzkräfte den schlafenden Mann vor. Auf dem Herd entdeckten sie angebranntes Essen. Wie sich herausstellte, war der Wohnungsinhaber während der Zubereitung des Essens eingeschlafen, wobei er zudem leicht alkoholisiert war.

Die Polizei hat eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstattet.