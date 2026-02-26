König Ludwig II. und Bad Kissingen: Sonderausstellung im Museum Obere Saline
BAD KISSINGEN IM LANDKREIS BAD KISSINGEN – Das Museum Obere Saline widmet dem bayerischen „Märchenkönig“ eine besondere Ausstellung, die den Fokus auf die frühen Herrscherjahre und die engen Verbindungen des jungen Monarchen zur Kurstadt legt. Im Gegensatz zum oft tragisch dargestellten Bild des alternden Königs beleuchtet die Schau „Kaiserkur & Frankenfahrt“ den sportlichen und lebensfrohen Ludwig II., der als 18-jähriger Thronfolger ins politische Geschehen eintauchte.
Kein anderer Wittelsbacher verbrachte so viel Zeit in Bad Kissingen wie Ludwig II., der bereits als Kind in der Fränkischen Saale das Schwimmen lernte. Die Ausstellung präsentiert neue Forschungsergebnisse zu seinen Aufenthalten, insbesondere zur glanzvollen „Kaiserkur“ im Jahr 1864. Damals empfing der junge König die europäische Highsociety, darunter die russische Zarenfamilie und seine berühmte Cousine, Kaiserin Elisabeth von Österreich. Originale Tagebucheinträge und Medienstationen, unter anderem des Biografen Marcus Spangenberg, lassen die tiefen freundschaftlichen Beziehungen und gemeinsamen Ausritte zur Saline lebendig werden.
Ein weiterer Schwerpunkt der Sonderausstellung ist das spannungsvolle Verhältnis zwischen dem König und Reichskanzler Otto von Bismarck. Obwohl sich beide in Bad Kissingen nie persönlich begegneten, standen sie in regem schriftlichem Austausch. Viele dieser Briefe verfasste Bismarck direkt an seinem Schreibtisch in der Oberen Saline, der heute noch in der historischen Wohnung besichtigt werden kann. Dank der Recherchen von Prof. Ulrich Lappenküper bietet die Schau faszinierende Einblicke in diese ambivalente politische Beziehung.
Die Ausstellung lädt dich ein, den Menschen hinter dem Mythos zu entdecken und mehr über die Leidenschaft des Königs für Geschenke sowie seine tiefe Verbundenheit zur Ruine Bodenlaube zu erfahren. Tauche ein in eine Ära, in der Bad Kissingen zum Zentrum des europäischen Hochadels wurde und die Weichen für die spätere Aufnahme der Schlösser Ludwigs II. in das Weltkulturerbe gestellt wurden. Du kannst die Ausstellung zu den regulären Öffnungszeiten des Museums Obere Saline besuchen. www.museum-obere-saline.de
