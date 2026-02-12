Königlicher Besuch in der AWO Tagespflege Werntal: Orden für die Einrichtungsleitung

WERNTAL – Die Schweinfurter Prinzessin Sandra I. besuchte in Begleitung der Eskage die AWO Tagespflege Werntal und sorgte für einen glanzvollen Höhepunkt im Alltag der Gäste. In herzlicher Atmosphäre wurde gemeinsam gesungen und gelacht, wobei die Prinzessin durch ihre wertschätzende Art für viel Lebensfreude und Gemeinschaftsgefühl sorgte.

Ein besonderer Moment des Besuchs war die Ehrung der Einrichtungsleitung Lejla Gallagher. Prinzessin Sandra I. überreichte ihr den Orden des Schweinfurter Prinzenpaares als Anerkennung für ihr persönliches Engagement und die engagierte Arbeit des gesamten Teams.

Lejla Gallagher betonte, dass solche Begegnungen für die Lebensqualität der älteren Menschen von unschätzbarem Wert seien, da sie Abwechslung und gesellschaftliche Teilhabe in den Alltag bringen. Die Tagespflege bedankt sich herzlich bei der Prinzessin und ihrer Begleitung für diesen besonderen Nachmittag voller Nähe und positiver Erlebnisse.

Das könnte Dich auch interessieren: Innovation für die Hygiene in der Küche: Selbstreinigende Spüle von BORA setzt neue Maßstäbe Mepal Müslibecher to go: Dein perfekter Begleiter für ein frisches Frühstück