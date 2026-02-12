Auto IU

Königlicher Besuch in der AWO Tagespflege Werntal: Orden für die Einrichtungsleitung

12. Februar 2026Letztes Update 12. Februar 2026
Foto: Eldina Gallagher
WERNTAL – Die Schweinfurter Prinzessin Sandra I. besuchte in Begleitung der Eskage die AWO Tagespflege Werntal und sorgte für einen glanzvollen Höhepunkt im Alltag der Gäste. In herzlicher Atmosphäre wurde gemeinsam gesungen und gelacht, wobei die Prinzessin durch ihre wertschätzende Art für viel Lebensfreude und Gemeinschaftsgefühl sorgte.

Ein besonderer Moment des Besuchs war die Ehrung der Einrichtungsleitung Lejla Gallagher. Prinzessin Sandra I. überreichte ihr den Orden des Schweinfurter Prinzenpaares als Anerkennung für ihr persönliches Engagement und die engagierte Arbeit des gesamten Teams.

Lejla Gallagher betonte, dass solche Begegnungen für die Lebensqualität der älteren Menschen von unschätzbarem Wert seien, da sie Abwechslung und gesellschaftliche Teilhabe in den Alltag bringen. Die Tagespflege bedankt sich herzlich bei der Prinzessin und ihrer Begleitung für diesen besonderen Nachmittag voller Nähe und positiver Erlebnisse.

