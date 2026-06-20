Körperliche Auseinandersetzung auf Radweg in Eltmann – Polizei sucht Täter und Zeugen
ELTMANN, LKR. HASSBERGE – Die Polizei Haßfurt ermittelt nach einem körperlichen Angriff auf einen Radfahrer, der sich am Samstagmittag in Eltmann ereignete. Die Polizei fahndet nun nach dem unbekannten Angreifer sowie einem bislang unbekannten Helfer.
Sachverhalt
Der 49-jährige Radfahrer war gegen 13:15 Uhr auf dem Radweg im Bereich Limbacher Straße Ecke Galgenleite unterwegs. Nach einem verbalen Pöbeln schlug der Unbekannte dem Radfahrer auf die Brust. Als sich der 49-Jährige zur Wehr setzte und den Mann wegschob, trat dieser nach ihm. Die Situation endete, nachdem ein Passant eingriff und den Angreifer verscheuchte.
Täterbeschreibung
Der Täter wird wie folgt beschrieben:
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Alter: Ca. 60 – 65 Jahre
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Größe: Ungefähr 165 cm
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Statur: Korpulent
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Erscheinungsbild: Kurze graue Haare, Bart
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Bekleidung: Dunkle Hose, hellgraues T-Shirt, hellblaue Jacke
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Mitgeführtes Tier: Schwarzer Hund
Zeugenaufruf
Die Polizei Haßfurt bittet den helfenden Passanten sowie weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich dringend bei der Polizeiinspektion Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/927-0 zu melden.
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