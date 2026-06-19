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Körperliche Auseinandersetzung auf Radweg in Eltmann – Polizei sucht Täter und Zeugen

19. Juni 2026Letztes Update 19. Juni 2026
Körperliche Auseinandersetzung auf Radweg in Eltmann – Polizei sucht Täter und Zeugen
Symbolfoto: 2fly4
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ELTMANN, LKR. HASSBERGE – Die Polizei Haßfurt ermittelt nach einem körperlichen Angriff auf einen Radfahrer, der sich am Samstagmittag in Eltmann ereignete. Die Polizei fahndet nun nach dem unbekannten Angreifer sowie einem bislang unbekannten Helfer.

Sachverhalt

Der 49-jährige Radfahrer war gegen 13:15 Uhr auf dem Radweg im Bereich Limbacher Straße Ecke Galgenleite unterwegs. Nach einem verbalen Pöbeln schlug der Unbekannte dem Radfahrer auf die Brust. Als sich der 49-Jährige zur Wehr setzte und den Mann wegschob, trat dieser nach ihm. Die Situation endete, nachdem ein Passant eingriff und den Angreifer verscheuchte.

Täterbeschreibung

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Newsallianz
Verstrickt und zugenäht

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

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  • Mitgeführtes Tier: Schwarzer Hund

Zeugenaufruf

Die Polizei Haßfurt bittet den helfenden Passanten sowie weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich dringend bei der Polizeiinspektion Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/927-0 zu melden.


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