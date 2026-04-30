Körperliche Auseinandersetzung im Kaufhof-Hinterhof: Würzburger Polizei sucht mutigen Helfer
WÜRZBURG / INNENSTADT – Am Dienstagabend eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern am Marienplatz. Dank des beherzten Eingreifens eines Passanten konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Polizei bittet nun diesen Helfer sowie weitere Zeugen um Mithilfe.
Gegen 20:30 Uhr hielten sich zwei flüchtig bekannte Männer im Hinterhof eines großen Kaufhauses am Marienplatz auf. Was zunächst als verbaler Streit begann, entwickelte sich schnell zu einer gewaltsamen Konfrontation:
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Einsatz von Reizgas: Ein 24-jähriger Mann setzte im Verlauf der Streitigkeit Pfefferspray gegen sein Gegenüber ein.
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Handgreiflichkeiten: In der Folge kam es zu einem Gerangel und gegenseitigen Schlägen zwischen dem 24-Jährigen und seinem bislang unbekannten Kontrahenten.
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Eingreifen eines Zeugen: Ein Passant wurde auf die Situation aufmerksam, griff mutig ein und trennte die beiden Streitenden.
Nach der Trennung flüchtete der unbekannte zweite Beteiligte zu Fuß vom Tatort.
Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Besonders wichtig für die Aufklärung ist die Aussage des unbekannten Helfers, der schlichtend eingegriffen hat. Er sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.
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