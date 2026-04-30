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Körperliche Auseinandersetzung im Kaufhof-Hinterhof: Würzburger Polizei sucht mutigen Helfer

30. April 2026Letztes Update 30. April 2026
Körperliche Auseinandersetzung im Kaufhof-Hinterhof: Würzburger Polizei sucht mutigen Helfer
Symbolbild: 2fly4
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WÜRZBURG / INNENSTADT – Am Dienstagabend eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern am Marienplatz. Dank des beherzten Eingreifens eines Passanten konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Polizei bittet nun diesen Helfer sowie weitere Zeugen um Mithilfe.

Gegen 20:30 Uhr hielten sich zwei flüchtig bekannte Männer im Hinterhof eines großen Kaufhauses am Marienplatz auf. Was zunächst als verbaler Streit begann, entwickelte sich schnell zu einer gewaltsamen Konfrontation:

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Nach der Trennung flüchtete der unbekannte zweite Beteiligte zu Fuß vom Tatort.

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Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Besonders wichtig für die Aufklärung ist die Aussage des unbekannten Helfers, der schlichtend eingegriffen hat. Er sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.

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