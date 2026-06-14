Körperliche Auseinandersetzung in Bad Kissinger Innenstadt: Polizei fahndet nach Täter
BAD KISSINGEN – Am frühen Samstagmorgen kam es in der Schönbornstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 20-jähriger Mann verletzt wurde. Die Polizei Bad Kissingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend nach Zeugen.
Tathergang
Der Vorfall ereignete sich gegen 03:30 Uhr, als mehrere Personen in einen Streit gerieten. Im weiteren Verlauf setzte ein bislang unbekannter Täter mutmaßlich einen Reizstoff gegen einen 20-jährigen deutschen Staatsangehörigen ein. Der Geschädigte erlitt dabei Augenverletzungen und musste nach einer Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht werden.
Täterbeschreibung
Der Tatverdächtige flüchtete vom Ort des Geschehens. Er wird wie folgt beschrieben:
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Geschlecht: Männlich
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Alter: ca. 20 bis 25 Jahre
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Größe: ca. 180 cm
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Statur: Kräftig
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Erscheinungsbild: Kurze dunkle Haare
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Bekleidung: Schwarze Jacke (Marke „The North Face“), schwarze Jeans und schwarze Sneaker
Zeugenaufruf
Die Polizei Bad Kissingen bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Aufenthaltsort bzw. zur Identität des beschriebenen Mannes geben können, sich zu melden.
Hinweise werden unter der Telefonnummer (0971) 7149-0 entgegengenommen.
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