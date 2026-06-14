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Körperliche Auseinandersetzung in Bad Kissinger Innenstadt: Polizei fahndet nach Täter

14. Juni 2026Letztes Update 14. Juni 2026
Körperliche Auseinandersetzung in Bad Kissinger Innenstadt: Polizei fahndet nach Täter
Symbolbild: 2fly4
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BAD KISSINGEN – Am frühen Samstagmorgen kam es in der Schönbornstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 20-jähriger Mann verletzt wurde. Die Polizei Bad Kissingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend nach Zeugen.

Tathergang

Der Vorfall ereignete sich gegen 03:30 Uhr, als mehrere Personen in einen Streit gerieten. Im weiteren Verlauf setzte ein bislang unbekannter Täter mutmaßlich einen Reizstoff gegen einen 20-jährigen deutschen Staatsangehörigen ein. Der Geschädigte erlitt dabei Augenverletzungen und musste nach einer Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht werden.

Täterbeschreibung

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Der Tatverdächtige flüchtete vom Ort des Geschehens. Er wird wie folgt beschrieben:

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  • Geschlecht: Männlich

  • Alter: ca. 20 bis 25 Jahre

  • Größe: ca. 180 cm

  • Statur: Kräftig

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  • Bekleidung: Schwarze Jacke (Marke „The North Face“), schwarze Jeans und schwarze Sneaker

Zeugenaufruf

Die Polizei Bad Kissingen bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Aufenthaltsort bzw. zur Identität des beschriebenen Mannes geben können, sich zu melden.

Hinweise werden unter der Telefonnummer (0971) 7149-0 entgegengenommen.


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