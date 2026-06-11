Körperliche Auseinandersetzung in der Sanderau: Polizei sucht Zeugen
WÜRZBURG – In einer Parkanlage in der Gartenstraße ist es am Mittwochmittag (10. Juni 2026) zu einem tätlichen Angriff gekommen. Ein 42-jähriger Mann wurde dabei leicht verletzt.
Hergang des Vorfalls
Der 42-Jährige war gegen 12:05 Uhr mit seinem Hund in der Parkanlage unterwegs, als er einem anderen Hundehalter begegnete. Nachdem der 42-Jährige diesen auf die geltende Leinenpflicht angesprochen hatte, entwickelte sich ein kurzer verbaler Streit. In dessen Verlauf schlug der Unbekannte dem 42-Jährigen ins Gesicht, woraufhin dieser zu Boden stürzte. Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.
Täterbeschreibung
Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Angreifer, der wie folgt beschrieben wird:
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Alter: ca. 40 Jahre
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Größe: ca. 180 cm
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Erscheinungsbild: schwarze Haare
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Bekleidung: gelbe Hose, weißes T-Shirt
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Besonderheit: sprach mit russischem Akzent
Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Mannes geben können.
Hinweise werden unter der Telefonnummer 0931/457-2230 entgegengenommen.
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