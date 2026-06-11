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Körperliche Auseinandersetzung in der Sanderau: Polizei sucht Zeugen

11. Juni 2026Letztes Update 11. Juni 2026
Körperliche Auseinandersetzung in der Sanderau: Polizei sucht Zeugen
Symbolfoto: 2fly4
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WÜRZBURG – In einer Parkanlage in der Gartenstraße ist es am Mittwochmittag (10. Juni 2026) zu einem tätlichen Angriff gekommen. Ein 42-jähriger Mann wurde dabei leicht verletzt.

Hergang des Vorfalls

Der 42-Jährige war gegen 12:05 Uhr mit seinem Hund in der Parkanlage unterwegs, als er einem anderen Hundehalter begegnete. Nachdem der 42-Jährige diesen auf die geltende Leinenpflicht angesprochen hatte, entwickelte sich ein kurzer verbaler Streit. In dessen Verlauf schlug der Unbekannte dem 42-Jährigen ins Gesicht, woraufhin dieser zu Boden stürzte. Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung

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Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Angreifer, der wie folgt beschrieben wird:

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  • Alter: ca. 40 Jahre

  • Größe: ca. 180 cm

  • Erscheinungsbild: schwarze Haare

  • Bekleidung: gelbe Hose, weißes T-Shirt

  • Besonderheit: sprach mit russischem Akzent

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Mannes geben können.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0931/457-2230 entgegengenommen.


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