Körperliche Auseinandersetzung in der Zellerau – Zeugen gesucht
WÜRZBURG IN DER STADT WÜRZBURG – Am Montagabend ist ein 61-jähriger Mann in der Zeller Straße Opfer eines körperlichen Angriffs geworden. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung des bislang unbekannten Täters.
Du hättest gegen 19:00 Uhr beobachten können, wie ein Unbekannter zunächst an das Autofenster des im Wagen sitzenden 61-Jährigen klopfte und sich lautstark über ein angebliches Parken im Halteverbot beschwerte. Nach einem kurzen Wortgefecht schien die Situation zunächst beendet, doch als der Autofahrer sein Fahrzeug verließ, kehrte der Unbekannte zurück. Er packte den Mann am Handgelenk und trat ihm gezielt auf den Fuß. Erst als das Opfer laut um Hilfe rief und Passanten aufforderte, die Polizei zu rufen, ließ der Angreifer ab und flüchtete in Richtung Main.
Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Mann machen können. Sachdienliche Informationen werden unter der unten genannten Telefonnummer entgegengenommen.
Kontakt für Zeugenhinweise: 0931/457-2230
