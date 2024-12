Körperliche Auseinandersetzung in Kitzingen – Mehrere Täter flüchtig

KITZINGEN – Am Donnerstagnachmittag, um 16:40 Uhr, kam es in der Repperndorfer Straße in Kitzingen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren männlichen Personen.

Drei Männer im Alter von ca. 25 Jahren sollen im weiteren Verlauf einen 29-Jährigen geschlagen und getreten haben. Dieser wurde durch die Tat leicht verletzt. Nachdem mehrere Zeugen auf das Geschehen aufmerksam wurden, flüchteten die drei bislang unbekannten Täter in Richtung Buchbrunner Straße. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung der PI Kitzingen konnten die Personen nicht mehr angetroffen werden. Zu den Hintergründen der Tat gibt es bislang noch keine näheren Erkenntnisse.

Personenbeschreibung der Tatverdächtigen:

männlich, etwa 25 Jahre alt

jeweils weiße Schuhe

2x blaue Jacke

1x schwarze Jacke

schwarze Baseballcap

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Beteiligten geben können, werden gebeten, sich bei der Kitzinger Polizei unter der Telefonnummer 09321/141-0 zu melden.