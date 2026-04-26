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Körperliche Auseinandersetzung und Sachbeschädigungen: Polizei Mellrichstadt bittet um Mithilfe

26. April 2026Letztes Update 26. April 2026
Körperliche Auseinandersetzung und Sachbeschädigungen: Polizei Mellrichstadt bittet um Mithilfe
Symbolfoto: 2fly4
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MELLRICHSTADT / HOLLSTADT / HENDUNGEN, Landkreis Rhön-Grabfeld – Die Polizeiinspektion Mellrichstadt ermittelt aktuell in mehreren Fällen von Körperverletzung und Sachbeschädigung im Dienstbereich und sucht nach Zeugen.

Körperverletzung auf Festbetrieb in Hollstadt

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Am Sonntag kam es gegen 02:30 Uhr auf einem Fest im Seegartenweg zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 21-jähriger Deutscher erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Polizei fahndet nach dem bislang unbekannten Täter, der wie folgt beschrieben wird:

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Fahrzeug an Pendlerparkplatz verkratzt

Ein Seat Altea XL wurde am Freitag auf dem Pendlerparkplatz an der Staatsstraße 2275 beschädigt. Das Fahrzeug war dort im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 22:15 Uhr abgestellt und wurde von einem Unbekannten mutwillig verkratzt.

Unfallflucht in Hendungen

In der Schmiedgasse in Hendungen kam es zwischen Freitagabend, 19:00 Uhr, und Samstagmittag, 12:00 Uhr, zu einer Unfallflucht. Den Spuren nach zu urteilen hat ein größeres Fahrzeug die Dachrinne eines Hauses touchiert und dabei beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne den Schaden zu melden.

Sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen oder dem beschriebenen Täter in Hollstadt nimmt die Polizeiinspektion Mellrichstadt unter der Telefonnummer 09776/806-0 entgegen.

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