Körperliche Auseinandersetzung und Sachbeschädigungen: Polizei Mellrichstadt bittet um Mithilfe
MELLRICHSTADT / HOLLSTADT / HENDUNGEN, Landkreis Rhön-Grabfeld – Die Polizeiinspektion Mellrichstadt ermittelt aktuell in mehreren Fällen von Körperverletzung und Sachbeschädigung im Dienstbereich und sucht nach Zeugen.
Körperverletzung auf Festbetrieb in Hollstadt
Am Sonntag kam es gegen 02:30 Uhr auf einem Fest im Seegartenweg zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 21-jähriger Deutscher erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Polizei fahndet nach dem bislang unbekannten Täter, der wie folgt beschrieben wird:
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Alter: ca. 20 bis 22 Jahre
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Statur: ca. 180 cm groß, etwa 80 kg schwer
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Kleidung: schwarzes T-Shirt und eine weite Baggy-Hose
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Erscheinungsbild: auffällige Pilzkopf-Frisur
Fahrzeug an Pendlerparkplatz verkratzt
Ein Seat Altea XL wurde am Freitag auf dem Pendlerparkplatz an der Staatsstraße 2275 beschädigt. Das Fahrzeug war dort im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 22:15 Uhr abgestellt und wurde von einem Unbekannten mutwillig verkratzt.
Unfallflucht in Hendungen
In der Schmiedgasse in Hendungen kam es zwischen Freitagabend, 19:00 Uhr, und Samstagmittag, 12:00 Uhr, zu einer Unfallflucht. Den Spuren nach zu urteilen hat ein größeres Fahrzeug die Dachrinne eines Hauses touchiert und dabei beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne den Schaden zu melden.
Sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen oder dem beschriebenen Täter in Hollstadt nimmt die Polizeiinspektion Mellrichstadt unter der Telefonnummer 09776/806-0 entgegen.
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