Körperliche Auseinandersetzung vor Sportwelt Bad Neustadt – Zeugen gesucht

25. Februar 2026Letztes Update 25. Februar 2026
Körperliche Auseinandersetzung vor Sportwelt Bad Neustadt – Zeugen gesucht
BAD NEUSTADT AN DER SAALE – Am Montag ereignete sich gegen 12:40 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Bereich der Sportwelt Pecht. Ein 27-jähriger Afghane und sein 21-jähriger Landsmann gerieten aneinander, bis zwei unbeteiligte Passanten eingriffen und die beiden Männer voneinander trennten.

Die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale hat die Ermittlungen zum Hergang des Vorfalls aufgenommen. Da die beiden Helfer, die schlichtend eingegriffen haben, wichtige Zeugen für die Klärung des Sachverhalts sind, werden diese nun gebeten, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Du kannst die Ermittlungen unterstützen, falls du das Geschehen beobachtet hast oder Hinweise zu den beteiligten Personen geben kannst. Insbesondere die Identität der beiden couragierten Passanten ist für die Beamten von großem Interesse.

Bitte melde dich bei sachdienlichen Informationen unter der Telefonnummer 09771/606-0 bei der Polizeiinspektion Bad Neustadt / Saale. Jede Beobachtung aus dem Zeitraum um die Mittagszeit im Bereich der Sportwelt kann helfen, den Vorfall lückenlos aufzuklären.

