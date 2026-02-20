Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Bahnhof Coburg
SCHWEINFURT – Am Mittwochabend kam es im Coburger Bahnhof gegen 19:00 Uhr zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe Jugendlicher und einem 35-jährigen Mann. Nachdem die sechs Jugendlichen den Mann zur Rede gestellt hatten, weil dieser zuvor zwei junge Frauen belästigt haben soll, eskalierte der Streit in massiven Handgreiflichkeiten.
Laut Polizeibericht versuchte der stark alkoholisierte 35-jährige Rumäne zunächst, einen der Jugendlichen zu schlagen, woraufhin die gesamte Gruppe auf ihn einwirkte. Selbst als der Mann bereits am Boden lag, sollen die Jugendlichen gegen seinen Kopf getreten haben.
Beim Eintreffen der Streife flüchtete die Gruppe, wobei drei Personen vorläufig festgenommen werden konnten. Der Verletzte lehnte eine medizinische Versorgung trotz Schmerzen im Kopf- und Brustbereich ab.
Die weiteren Ermittlungen zum Vorfall führt die Bundespolizeiinspektion Würzburg.
