Auto IU

Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Bahnhof Coburg

20. Februar 2026Letztes Update 20. Februar 2026
Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Bahnhof Coburg
Symbolbild: 2fly4
Sparkasse

SCHWEINFURT – Am Mittwochabend kam es im Coburger Bahnhof gegen 19:00 Uhr zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe Jugendlicher und einem 35-jährigen Mann. Nachdem die sechs Jugendlichen den Mann zur Rede gestellt hatten, weil dieser zuvor zwei junge Frauen belästigt haben soll, eskalierte der Streit in massiven Handgreiflichkeiten.

Laut Polizeibericht versuchte der stark alkoholisierte 35-jährige Rumäne zunächst, einen der Jugendlichen zu schlagen, woraufhin die gesamte Gruppe auf ihn einwirkte. Selbst als der Mann bereits am Boden lag, sollen die Jugendlichen gegen seinen Kopf getreten haben.

Stefan Labus Sicherheitsgefühl
Deine

Beim Eintreffen der Streife flüchtete die Gruppe, wobei drei Personen vorläufig festgenommen werden konnten. Der Verletzte lehnte eine medizinische Versorgung trotz Schmerzen im Kopf- und Brustbereich ab.

Das könnte Dich auch interessieren:

DIE MUSST DU HABEN: Adidas Unisex Adilette Aqua-Slides – Sportstimmung trifft auf Livestyle

Hol dir den ultimativen Klassiker für dein Badevergnügen und deine Freizeit direkt nach Hause. Die adidas Unisex Adilette Aqua Slides vereinen funktionales Design mit dem ikonischen Style der drei Streifen und bieten dir nach dem Sport oder im Alltag genau die Entspannung, die deine Füße verdienen.

Mehr

Die weiteren Ermittlungen zum Vorfall führt die Bundespolizeiinspektion Würzburg.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

20. Februar 2026Letztes Update 20. Februar 2026

Mehr

Fahrplanänderungen zum Schulbeginn im Landkreis Bad Kissingen: Neue Zeiten ab dem 23. Februar

Fahrplanänderungen zum Schulbeginn im Landkreis Bad Kissingen: Neue Zeiten ab dem 23. Februar

20. Februar 2026
Haßberge Tourismus unter den Top 7 beim ADAC Tourismuspreis Bayern 2026

Haßberge Tourismus unter den Top 7 beim ADAC Tourismuspreis Bayern 2026

20. Februar 2026
Neuer Kipp-Lastwagen für den Bauhof Volkach

Neuer Kipp-Lastwagen für den Bauhof Volkach

20. Februar 2026
2.000 Euro Belohnung für Täterergreifung ausgeschrieben – Fassadenbeschmierer gesucht

2.000 Euro Belohnung für Täterergreifung ausgeschrieben – Fassadenbeschmierer gesucht

20. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)