Körperliche Auseinandersetzung zwischen Radfahrer und Pkw-Fahrer
OCHSENFURT – Am Donnerstag ist es in der Würzburger Straße in Kleinochsenfurt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 67-jährigen Radfahrer und einem 42-jährigen Autofahrer gekommen. Aufgrund eines Streits um die Straßenverkehrsregeln schlug der Autofahrer dem Radfahrer unvermittelt ins Gesicht, woraufhin dieser stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Gegen beide Beteiligten wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Die Auseinandersetzung begann am Ortsausgang von Kleinochsenfurt, als die beiden Verkehrsteilnehmer in Richtung Würzburg unterwegs waren. Nachdem es zunächst nur zu verbalen Meinungsverschiedenheiten kam, versuchte der Pkw-Fahrer mehrfach, den Radfahrer zum Anhalten zu bewegen. Schließlich stoppte er ihn, schlug ihm mit der flachen Hand ins Gesicht und brachte ihn so zu Fall. Am Boden liegend kam es erneut zu einem Wortgefecht, bei dem der Radfahrer den Autofahrer bedrohte.
Die hinzugerufene Polizei nahm den Vorfall auf. Dabei ergab sich der Verdacht, dass der 42-jährige Autofahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Die Ermittlungsverfahren wurden wegen der Schläge und der Bedrohung eingeleitet.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!