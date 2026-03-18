Körperliche Auseinandersetzung zwischen Schülern in Bad Neustadt: Polizei ermittelt
BAD NEUSTADT AN DER SAALE IM LANDKREIS RHÖN-GRABFELD – Am Dienstagmittag ist es in der Poststraße in Bad Neustadt zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen gekommen. Gegen 12:50 Uhr gerieten zwei Gruppen von Mitschülern im Alter von 17 bis 18 Jahren in einen Streit, der schließlich in Handgreiflichkeiten eskalierte und polizeiliche Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Nötigung nach sich zog.
Die alarmierten Polizeikräfte konnten alle beteiligten Personen im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung im Stadtgebiet stellen. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitten einzelne Jugendliche bei dem Vorfall leichte Verletzungen. Die Hintergründe des Streits, an dem drei afghanische und zwei syrische Jugendliche beteiligt waren, sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Aufklärungsarbeit.
Die Details zum Vorfall im Überblick:
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Einsatzort: Poststraße, Bad Neustadt an der Saale.
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Zeitpunkt: Dienstag, gegen 12:50 Uhr.
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Beteiligte: Fünf Schüler im Alter zwischen 17 und 18 Jahren.
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Verletzungen: Mehrere Beteiligte wurden leicht verletzt.
Die Polizei Bad Neustadt bittet Passanten oder Anwohner, die Zeugen der Tätlichkeiten geworden sind, sich zur weiteren Aufklärung des Geschehens zu melden. Hinweise werden unter der folgenden Telefonnummer entgegengenommen:
09771/606-0
Weitere Informationen zu Polizeimeldungen aus der Region finden Sie unter: www.polizei.bayern.de
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