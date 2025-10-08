Körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen – Die Polizei bittet um Hinweise
MARKTHEIDENFELD – Am Dienstagabend, gegen 19:10 Uhr, kam es in Marktheidenfeld zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.
Zwei 17-jährige Geschädigte, die aus Afghanistan stammen, wurden nach eigenen Angaben von einer Gruppe von mindestens vier Personen mit Schlägen und Tritten attackiert. Als Haupttäter konnte ein polizeibekannter 21-jähriger Aserbaidschaner aus Marktheidenfeld zweifelsfrei identifiziert werden. Die Geschädigten erlitten leichtere Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.
Da die Tat erst verspätet gemeldet wurde, blieben die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen zunächst ohne Erfolg. Ein 17-jähriger deutscher Staatsangehöriger, der momentan als Zeuge geführt wird, konnte in der Nähe festgestellt und vernommen werden.
Die Polizei geht davon aus, dass die Auseinandersetzung von einer Vielzahl von Anwohnern und Passanten wahrgenommen wurde. Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld bittet Zeugen dringend, sich unter der Telefonnummer 09391-98410 zu melden.
