Körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männer in Kitzingen n – Polizei schreitet ein und nimmt Angreifer in Gewahrsam

KITZINGEN – Am Mittwochnachmittag kam es nach einer Streitigkeit zweier Männer zu einer körperlichen Auseinandersetzung der beiden. Die beiden Kontrahenten erlitten leichte Verletzungen und mussten medizinisch behandelt werden. Polizeibeamte nahmen einen 57-Jährigen in Gewahrsam. Dabei wehrte der Mann sich gegen die Maßnahmen der Polizei.

Gegen 15:25 Uhr erging die Mitteilung bei der Polizei, dass es bei einer Feierlichkeit in der Egerländer Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen war. Nach bisherigen Ermittlungen gerieten zwei Deutsche im Alter von 57 und 42 Jahren in einen zunächst verbalen Streit. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit Faustschlägen. Bei seinem Schlag hielt der 57-Jährige auch eine Porzellantasse in der Hand. Bei Eintreffen zweier Streifen der Kitzinger Polizei konnten die Kontrahenten voneinander getrennt werden. Beide Männer wurden leicht verletzt und mussten vor Ort medizinisch versorgt werden.

Der 57-Jährige war offensichtlich stark alkoholisiert und musste in Gewahrsam genommen werden. Gegen die polizeilichen Maßnahmen wehrte sich der Mann, griff die Beamten verbal an und sperrte sich gegen den Transport mit dem Dienstfahrzeug.

Der 57-Jährige wurde schließlich in einer Zelle in der Polizeidienststelle ausgenüchtert. Beide Männer müssen sich wegen des Vorwurfs der Körperverletzung beziehungsweise gefährlichen Köperverletzung verantworten. Dem 57-Jährigen wird darüber hinaus auch der Vorwurf des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gemacht.