Körperlicher Angriff führt zu schweren Verletzungen – Zwei Männer in Würzburg in Untersuchungshaft
WÜRZBURG, OT GROMBÜHL – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ereignete sich in einer Unterkunft für Arbeiter in der Ernst-Reuter-Straße eine Gewalttat, bei der ein 51-jähriger Rumäne von zwei anderen Bewohnern angegriffen und schwer im Gesicht verletzt wurde.
Die beiden tatverdächtigen rumänischen Staatsbürger im Alter von 25 und 32 Jahren konnten schnell durch die Polizei festgenommen werden.
Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat. In enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg wurden die Tatverdächtigen am Donnerstagnachmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ wegen des dringenden Tatverdachts der schweren Körperverletzung einen Untersuchungshaftbefehl gegen die beiden Männer, die sich nun in Untersuchungshaft befinden.
