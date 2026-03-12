Auto IU

Körperlicher Angriff: Polizei Haßfurt sucht Zeugen

12. März 2026Letztes Update 12. März 2026
Symbolfoto: 2fly4
HASSFURT IM LANDKREIS HASSBERGE – Am Dienstagnachmittag, den 10. März 2026, kam es auf der Promenade zu einem unprovozierten Angriff auf einen 23-jährigen Mann. Ein bislang unbekannter Täter stieß den jungen Mann gegen 16:40 Uhr scheinbar grundlos um, wodurch dieser eine Handverletzung erlitt, die anschließend ärztlich versorgt werden musste.

Du hättest den Vorfall im Bereich der Promenade beobachten können, als der Täter nach der Tat unerkannt flüchtete. Die Polizeiinspektion Haßfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung des Unbekannten.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

  • Größe: circa 180 cm

  • Alter: Mitte 20

  • Erscheinungsbild: dunkler Hautteint

  • Bekleidung: braune Jacke, dunkle Jeans

Wenn du zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht hast oder Hinweise auf die Identität der beschriebenen Person geben kannst, melde dich bitte bei der Polizei.

Kontakt für Hinweise: 09521/927-0

Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)