Körperverletzung am Bahnhof Würzburg – Flüchtender Tatverdächtiger festgenommen
WÜRZBURG – Ein 22-jähriger afghanischer Staatsangehöriger ist am Mittwochabend im Würzburger Hauptbahnhof vorläufig festgenommen worden, nachdem er einen 17-jährigen Jugendlichen attackiert hatte. Videoaufzeichnungen belegen, dass der Täter dem Jugendlichen Schläge und einen Kopfstoß versetzte, bevor er zunächst in das Stadtgebiet flüchtete. Das Opfer erlitt eine blutende Nase, stürzte zu Boden und musste aufgrund eines sich verschlechternden Zustands mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.
Gegen 21:30 Uhr erkannte eine Streife der Bundespolizei den Gesuchten im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen im Bahnhofsbereich wieder. Der junge Mann wurde zur Dienststelle gebracht, wo die erforderlichen strafprozessualen Maßnahmen eingeleitet wurden. Nach Abschluss der polizeilichen Aufnahme konnte der 22-Jährige die Wache wieder verlassen.
Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet. Die Bundespolizeiinspektion Würzburg nutzt die vorliegenden Videoaufnahmen der Bahnhofskameras als Beweismittel für den weiteren Verfahrensverlauf. Der Gesundheitszustand des 17-jährigen Opfers wird im Rahmen der laufenden Ermittlungen weiter beobachtet.
