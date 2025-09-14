Körperverletzung am Mainufer – Vier junge Männer gesucht – Wer kann Hinweise in Ochsenfurt geben?
OCHSENFURT – Nach dem Ochsenfest kam es am Samstagabend gegen 20:30 Uhr auf dem Parkplatz in der Mainuferstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern und deren Begleitern. Bei der Schlägerei wurden zwei Personen durch Faustschläge leicht verletzt.
Die beiden Kontrahenten hatten sich zunächst verbal gestritten. Als sich ihre Begleiter einmischten, wurde die Auseinandersetzung handgreiflich. Die beiden Geschädigten wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und begaben sich anschließend selbstständig in eine Klinik.
Die Täter, eine Gruppe von mindestens vier jungen Männern, flüchteten zu Fuß und konnten im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung durch die Polizei nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei Ochsenfurt ermittelt nun wegen Körperverletzungsdelikten und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter der Rufnummer 09331/8741-130 zu melden.
