Auto IU

Körperverletzung am Sportgelände in Albertshofen: Polizei sucht Zeugen

26. März 2026Letztes Update 26. März 2026
Körperverletzung am Sportgelände in Albertshofen: Polizei sucht Zeugen
Symbolfoto: 2fly4
Eisgeliebt

ALBERTSHOFEN / LANDKREIS KITZINGEN – Am Dienstagabend ist es im Bereich der Parkflächen an der Gartenlandhalle zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten Mann und einer Passantin gekommen. Die Polizei Kitzingen hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag zwischen 20:00 Uhr und 20:30 Uhr an der Lohwiese. Einer 46-jährigen Frau trat ein unbekannter, dunkel gekleideter Mann in bedrohlicher Weise entgegen. Um einen vermeintlichen Angriff abzuwehren, versuchte die Frau, nach dem Unbekannten zu schlagen. Dieser holte daraufhin ebenfalls aus und versetzte ihr einen Schlag ins Gesicht, bevor er unerkannt in die Dunkelheit flüchtete. Die Betroffene begab sich am Mittwoch in ärztliche Behandlung und erstattete anschließend Anzeige.

Beschreibung des Unbekannten

Kulturamt Haßfurt Events - Conny
Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau

Die Frau konnte den Täter wie folgt beschreiben:

Das könnte Dich auch interessieren:

Mepal Müslibecher to go: Dein perfekter Begleiter für ein frisches Frühstück

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich
Mehr

  • Geschlecht: männlich

  • Größe: circa 175 cm groß

  • Statur: schlank

  • Kleidung: schwarzes Kapuzen-Sweatshirt, schwarze Handschuhe

  • Besonderheit: trug eine schwarze Gesichtsbedeckung

Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind derzeit noch unklar. Die Polizei prüft alle Tatumstände und bittet Zeugen, die im Bereich des Sportgeländes oder der Gartenlandhalle verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/141-0 entgegen.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

26. März 2026Letztes Update 26. März 2026

Mehr

Überfall auf Lkw-Fahrer in Wiesentheid: Sattelanhänger entwendet

Überfall auf Lkw-Fahrer in Wiesentheid: Sattelanhänger entwendet

26. März 2026
Sicherheit am Roßmarkt Schweinfurt im Fokus: Großkontrolle führt zu Haftstrafen

Sicherheit am Roßmarkt Schweinfurt im Fokus: Großkontrolle führt zu Haftstrafen

26. März 2026
Sachbeschädigung in Hammelburg und Unfallflucht in Fuchsstadt

Sachbeschädigung in Hammelburg und Unfallflucht in Fuchsstadt

26. März 2026
Sitzung des Stadtrates Schweinfurt – Jetzt live verfolgen

Sitzung des Stadtrates Schweinfurt – Jetzt live verfolgen

26. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)