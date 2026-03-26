Körperverletzung am Sportgelände in Albertshofen: Polizei sucht Zeugen
ALBERTSHOFEN / LANDKREIS KITZINGEN – Am Dienstagabend ist es im Bereich der Parkflächen an der Gartenlandhalle zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten Mann und einer Passantin gekommen. Die Polizei Kitzingen hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.
Der Vorfall ereignete sich am Dienstag zwischen 20:00 Uhr und 20:30 Uhr an der Lohwiese. Einer 46-jährigen Frau trat ein unbekannter, dunkel gekleideter Mann in bedrohlicher Weise entgegen. Um einen vermeintlichen Angriff abzuwehren, versuchte die Frau, nach dem Unbekannten zu schlagen. Dieser holte daraufhin ebenfalls aus und versetzte ihr einen Schlag ins Gesicht, bevor er unerkannt in die Dunkelheit flüchtete. Die Betroffene begab sich am Mittwoch in ärztliche Behandlung und erstattete anschließend Anzeige.
Beschreibung des Unbekannten
Die Frau konnte den Täter wie folgt beschreiben:
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Geschlecht: männlich
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Größe: circa 175 cm groß
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Statur: schlank
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Kleidung: schwarzes Kapuzen-Sweatshirt, schwarze Handschuhe
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Besonderheit: trug eine schwarze Gesichtsbedeckung
Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind derzeit noch unklar. Die Polizei prüft alle Tatumstände und bittet Zeugen, die im Bereich des Sportgeländes oder der Gartenlandhalle verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/141-0 entgegen.
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