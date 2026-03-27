Auto IU

Körperverletzung am Sportgelände in Albertshofen: Polizei sucht Zeugen

27. März 2026Letztes Update 27. März 2026
Körperverletzung am Sportgelände in Albertshofen: Polizei sucht Zeugen
Symbolfoto: 2fly4
Eisgeliebt

ALBERTSHOFEN / LANDKREIS KITZINGEN – Am Dienstagabend ist es im Bereich der Parkflächen an der Gartenlandhalle zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten Mann und einer Passantin gekommen. Die Polizei Kitzingen hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag zwischen 20:00 Uhr und 20:30 Uhr an der Lohwiese. Einer 46-jährigen Frau trat ein unbekannter, dunkel gekleideter Mann in bedrohlicher Weise entgegen. Um einen vermeintlichen Angriff abzuwehren, versuchte die Frau, nach dem Unbekannten zu schlagen. Dieser holte daraufhin ebenfalls aus und versetzte ihr einen Schlag ins Gesicht, bevor er unerkannt in die Dunkelheit flüchtete. Die Betroffene begab sich am Mittwoch in ärztliche Behandlung und erstattete anschließend Anzeige.

Beschreibung des Unbekannten

Kulturamt Haßfurt Events - Conny
Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau

Die Frau konnte den Täter wie folgt beschreiben:

Das könnte Dich auch interessieren:

Ohne Kabel und voller Möglichkeiten: Die neuen akkubetriebenen Küchengeräte ZWILLING XTEND

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich Mann
Mehr

  • Geschlecht: männlich

  • Größe: circa 175 cm groß

  • Statur: schlank

  • Kleidung: schwarzes Kapuzen-Sweatshirt, schwarze Handschuhe

  • Besonderheit: trug eine schwarze Gesichtsbedeckung

Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind derzeit noch unklar. Die Polizei prüft alle Tatumstände und bittet Zeugen, die im Bereich des Sportgeländes oder der Gartenlandhalle verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/141-0 entgegen.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

27. März 2026Letztes Update 27. März 2026

Mehr

Brand einer Hackschnitzelheizung: Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz

Brand einer Hackschnitzelheizung: Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz

27. März 2026
Diebstahl auf Baustelle: Unbekannte entwenden hochwertige Maschinen

Diebstahl auf Baustelle: Unbekannte entwenden hochwertige Maschinen

27. März 2026
Freiwilliges Ökologisches Jahr am Baumwipfelpfad Steigerwald

Freiwilliges Ökologisches Jahr am Baumwipfelpfad Steigerwald

27. März 2026
Polizeieinsatz im Würzburger Hafen: Heranwachsende mit Waffen

Polizeieinsatz im Würzburger Hafen: Heranwachsende mit Waffen

27. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)