Körperverletzung eines 9-Jährigen und fremdenfeindliche Beleidigung in Würzburger Parkanlage
WÜRZBURG – Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt nach einem feigen Angriff auf einen 9-jährigen Jungen am Montagabend (22. Juni 2026) in der Zellerau. Im Nachgang der Tat wurden zudem eine Zeugin beleidigt.
Tathergang: Angriff auf 9-Jährigen
Gegen 21:30 Uhr war ein 9-jähriges Kind mit einem E-Scooter in einer Parkanlage in der Weißenburgstraße unterwegs. Eine Gruppe, bestehend aus zwei Männern und einer Frau, kam auf den Jungen zu. Einer der Männer trat im Vorbeigehen gezielt gegen den Lenker des E-Scooters, woraufhin das Kind stürzte und sich Schürfwunden zuzog. Die Gruppe flüchtete anschließend in Richtung Frankfurter Straße über den Moscheeweg.
Couragierte Zeugin beleidigt
Eine 45-jährige Frau, die das Geschehen von einer Bank aus beobachtet hatte, folgte der Gruppe, um den Vorfall zur Rede zu stellen. Statt einer Entschuldigung wurde sie von zwei Mitgliedern der Gruppe fremdenfeindlich beleidigt.
Täterbeschreibung des Hauptverdächtigen
Der Mann, der gegen den E-Scooter trat, wird wie folgt beschrieben:
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Alter: ca. 25 Jahre
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Größe: ca. 175 cm
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Statur: Hagere Figur
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Erscheinungsbild: Lockige braune Haare, Bart
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Kleidung: Gelbes T-Shirt, lange Camouflage-Hose, weiße Sneaker, eine schwarze Jacke hatte er um die Hüfte gebunden.
Zeugenaufruf
Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat Ermittlungen wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zur Identität der drei Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931 / 457-2230 zu melden.
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