Körperverletzung im Parkhaus: Polizei Würzburg fahndet nach zwei Unbekannten
WÜRZBURG – In der Nacht zum Samstag kam es in einem Parkhaus in der Veitshöchheimer Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Zwei Männer wurden von zwei Unbekannten attackiert und verletzt.
Hergang der Tat
Gegen 03:15 Uhr wurden ein 23- und ein 32-Jähriger am Kassenautomaten im Parkhaus von zwei bislang unbekannten Männern angegriffen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geschah der Angriff grundlos. Die Täter schlugen mit den Fäusten auf ihre Opfer ein, wodurch beide Männer Verletzungen erlitten. Einer der Geschädigten musste zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Trotz eines umgehend abgesetzten Notrufs konnten die beiden Angreifer unerkannt vom Tatort flüchten.
Personenbeschreibungen
Die Polizei sucht nach zwei etwa 20-jährigen Männern, die wie folgt beschrieben werden:
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Person 1: Männlich, ca. 180 cm groß, schlanke Statur. Bekleidet mit einem weißen T-Shirt, blauen Jeans und schwarzen Schuhen.
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Person 2: Männlich, ca. 180 cm groß, schlanke Statur, lockige Haare. Bekleidet mit einem schwarzen Unterhemd, blauen Jeans und schwarzen Schuhen.
Zeugenaufruf
Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die zum Tatzeitpunkt Beobachtungen im Umfeld der Veitshöchheimer Straße gemacht haben oder Hinweise zur Identität der Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931 / 457-2230 bei der Polizei zu melden.
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