Körperverletzung in den Morgenstunden – Rettungssanitäter wird angegangen

WÜRZBURG, STADTGEBIET – In den frühen Morgenstunden des Sonntags ist es vor einer Diskothek in der Augustinerstraße zu einem tätlichen Angriff auf einen Rettungssanitäter gekommen. Der 24-jährige Täter konnte zunächst flüchten, wurde aber später in einem Würzburger Krankenhaus wiedererkannt und festgenommen.

Gegen 04:45 Uhr war ein Rettungsteam wegen einer Fußverletzung zu einem 24-Jährigen gerufen worden. Während der medizinischen Versorgung zeigte sich der Mann zunehmend aggressiv und schlug schließlich einem Rettungssanitäter mit der Faust ins Gesicht. Der Sanitäter wurde dabei glücklicherweise nur leicht verletzt, musste sich jedoch selbst in ein Krankenhaus begeben.

Dort erkannte er wenig später den flüchtigen Angreifer wieder – der 24-Jährige hatte sich offenbar wegen seiner Fußverletzung ebenfalls in Behandlung begeben. Die alarmierte Polizei nahm den Mann fest. Nach ersten Erkenntnissen stand er unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Ein Richter ordnete daraufhin eine Blutentnahme an.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.