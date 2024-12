Körperverletzung in der Fritz-Drescher-Straße in Schweinfurt – Gibt es Zeugen?

SCHWEINFURT – Körperverletzung in der Fritz-Drescher-Straße

Am Montagabend, gegen 21:55 Uhr, wurde ein 45-jähriger Mann in der Fritz-Drescher-Straße von einem unbekannten Täter unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Der Mann erlitt eine leichte Schwellung und eine Platzwunde in der linken Gesichtshälfte.

Eine medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst war jedoch nicht notwendig. Der unbekannte Täter war in Begleitung von vier weiteren männlichen Personen. Der Geschädigte konnte jedoch keine genaue Beschreibung des Täters abgeben. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.