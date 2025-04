Körperverletzung in Diskothek

WÜRZBURG/INNENSTADT – Am Samstagmorgen gegen 04:15 Uhr entwickelte sich in einer Diskothek in der Veitshöchheimer Straße zunächst ein verbaler Streit zwischen einem 25-jährigen und einem 22-jährigen Mann. Die Situation eskalierte jedoch rasch, als der 25-Jährige plötzlich einen zunächst unbeteiligten Dritten schlug.

Nachdem der 25-Jährige offenbar die falsche Person getroffen hatte, wandte er sich erneut dem 22-Jährigen zu und schlug diesem zweimal mit der Faust ins Gesicht. Anschließend versuchte der aggressive Täter zu flüchten, konnte jedoch von einer schnell eintreffenden Streifenwagenbesatzung der Polizei noch in der Diskothek festgenommen werden.

Der 22-jährige Geschädigte erlitt durch die Schläge eine Fraktur des Nasenbeins und musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Würzburger Krankenhaus gebracht werden.

Da der genaue Tathergang aufgrund der Alkoholisierung der beteiligten Personen zum Zeitpunkt des Vorfalls noch nicht vollständig aufgeklärt werden konnte, bittet die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt etwaige Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Auseinandersetzung geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2210 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Ihre Aussagen könnten wesentlich zur Klärung des Sachverhalts beitragen.