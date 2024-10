Körperverletzung in Straßenbahn

WÜRZBURG/INNENSTADT – Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwochnachmittag einem Mädchen in der Straßenbahn aufs Bein geschlagen und dabei drohende Worte an ihre Freundinnen gerichtet.

Die drei Mädchen, im Alter von 10 bis 11 Jahren, fuhren gegen 15:45 Uhr mit der Linie 4 von der Zellerau in Richtung Innenstadt. Sie saßen auf den Vierer-Sitzplätzen, als an der Haltestelle Nautiland ein Mann einstieg und sich ihnen gegenüber niederließ.

Ohne Vorwarnung schlug der Mann auf die Wade eines der Mädchen und forderte sie auf, die Füße herunterzunehmen – obwohl die Füße unter dem Sitz standen. Er drohte zudem den beiden anderen Mädchen, dass er sie ebenfalls schlagen würde, sollten sie nicht still sein. Der Unbekannte verließ die Straßenbahn an der Haltestelle Juliuspromenade.

Er wird folgendermaßen beschrieben: rote Jacke, blaue Jeans, Brille, Bart, deutsches Erscheinungsbild.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Mann geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.