Körperverletzung in Würzburger Club – Gibt es Zeugen?

14. September 2025Letztes Update 14. September 2025
Symbolfoto: 2fly4
WÜRZBURGEin Streit in einem Club in der Würzburger Innenstadt endete am Freitagabend mit einer Körperverletzung. Im Bereich der Toiletten schlug ein bislang unbekannter Täter einem 28-Jährigen unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht und flüchtete anschließend.

Der Vorfall ereignete sich am 12. September 2025 gegen 21:45 Uhr in einem Club am Oskar-Laredo-Platz. Zuvor war es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, die schließlich in dem Schlag gipfelte.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/4572230 bei der Polizei zu melden.

