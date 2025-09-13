Auto IU
Körperverletzung in Würzburger Club – Gibt es Zeugen?
WÜRZBURG – Ein Streit in einem Club in der Würzburger Innenstadt endete am Freitagabend mit einer Körperverletzung. Im Bereich der Toiletten schlug ein bislang unbekannter Täter einem 28-Jährigen unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht und flüchtete anschließend.
Der Vorfall ereignete sich am 12. September 2025 gegen 21:45 Uhr in einem Club am Oskar-Laredo-Platz. Zuvor war es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, die schließlich in dem Schlag gipfelte.
Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/4572230 bei der Polizei zu melden.
