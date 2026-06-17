Körperverletzung nach Diebstahl von Fußball-Sammelbildern: Zeugenaufruf der Polizei Schweinfurt
SCHWEINFURT – Nach einem räuberischen Diebstahl an einer Tankstelle in der Deutschhöfer Straße sucht die Polizei Schweinfurt nach einem bislang unbekannten Täter. Dieser hatte am Dienstagmorgen eine Mitarbeiterin attackiert, nachdem sie ihn auf den Diebstahl von Fußballsammelbildern angesprochen hatte.
Tathergang
Der Vorfall ereignete sich am Dienstagvormittag gegen 10:00 Uhr. Nach einem Zigarettenkauf bemerkte die 43-jährige Mitarbeiterin das Fehlen mehrerer Packungen Fußballsammelbilder im Wert von etwa 40 Euro. Eine Auswertung der Videoüberwachung bestätigte, dass der Kunde diese zuvor entwendet hatte.
Die Mitarbeiterin stellte den Mann an der Kreuzung Deutschhöfer Straße / Rhönstraße zur Rede. In dieser Situation eskalierte die Lage: Der Täter stieß die Frau zur Seite, schlug ihr mehrfach mit der Faust ins Gesicht und ergriff anschließend die Flucht in unbekannte Richtung.
Täterbeschreibung
Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben:
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Geschlecht: Männlich
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Größe: ca. 170 cm
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Erscheinung: Helle Hautfarbe, trägt eine Sonnenbrille
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Bekleidung: Blauer Kapuzenpullover, blaue Jeans
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Mitgeführte Gegenstände: Rucksack mit Camouflage-Muster, kleiner schwarzer Koffer
Zeugenaufruf
Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/202-0 bei der Polizei zu melden.
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