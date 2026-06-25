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Körperverletzung und Beleidigung eines 9-Jährigen in der Zellerau: Tatverdächtige stellen sich der Polizei

25. Juni 2026Letztes Update 25. Juni 2026
Körperverletzung und Beleidigung eines 9-Jährigen in der Zellerau: Tatverdächtige stellen sich der Polizei
Symbolbild: 2fly4
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WÜRZBURG (ZELLERAU) – Nach dem Angriff auf einen 9-jährigen Jungen und der anschließenden fremdenfeindlichen Beleidigung einer Zeugin in der Weißenburgstraße gibt es einen schnellen Ermittlungserfolg: Alle drei Tatverdächtigen haben sich der Polizei gestellt.

Zum Hintergrund des Vorfalls

Am Montagabend gegen 21:30 Uhr war ein 9-jähriger Junge in einer Parkanlage in der Weißenburgstraße mit seinem E-Scooter unterwegs. Eine dreiköpfige Gruppe – bestehend aus zwei Männern und einer Frau – näherte sich dem Kind. Im Vorbeigehen trat einer der Männer gegen den Lenker des E-Scooters, woraufhin der Junge stürzte und Schürfwunden davontrug. Die Gruppe flüchtete daraufhin in Richtung Frankfurter Straße.

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Eine 45-jährige Zeugin, die den Vorfall von einer Parkbank aus beobachtet hatte, folgte der Gruppe, um diese zur Rede zu stellen. Dabei wurde sie von zwei Personen der Gruppe fremdenfeindlich beleidigt.

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Tatverdächtige stellen sich

Nach dem öffentlichen Zeugenaufruf meldeten sich am Dienstag alle drei Tatverdächtigen bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt. Es handelt sich um:

  • einen 18-jährigen deutschen Staatsangehörigen

  • einen 40-jährigen deutschen Staatsangehörigen

  • eine 39-jährige deutsche Staatsangehörige

Weitere Ermittlungen

Gegen das Trio wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen, um die genauen Hintergründe und Abläufe der Tat zu klären.


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