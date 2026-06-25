Körperverletzung und Beleidigung eines 9-Jährigen in der Zellerau: Tatverdächtige stellen sich der Polizei
WÜRZBURG (ZELLERAU) – Nach dem Angriff auf einen 9-jährigen Jungen und der anschließenden fremdenfeindlichen Beleidigung einer Zeugin in der Weißenburgstraße gibt es einen schnellen Ermittlungserfolg: Alle drei Tatverdächtigen haben sich der Polizei gestellt.
Zum Hintergrund des Vorfalls
Am Montagabend gegen 21:30 Uhr war ein 9-jähriger Junge in einer Parkanlage in der Weißenburgstraße mit seinem E-Scooter unterwegs. Eine dreiköpfige Gruppe – bestehend aus zwei Männern und einer Frau – näherte sich dem Kind. Im Vorbeigehen trat einer der Männer gegen den Lenker des E-Scooters, woraufhin der Junge stürzte und Schürfwunden davontrug. Die Gruppe flüchtete daraufhin in Richtung Frankfurter Straße.
Eine 45-jährige Zeugin, die den Vorfall von einer Parkbank aus beobachtet hatte, folgte der Gruppe, um diese zur Rede zu stellen. Dabei wurde sie von zwei Personen der Gruppe fremdenfeindlich beleidigt.
Tatverdächtige stellen sich
Nach dem öffentlichen Zeugenaufruf meldeten sich am Dienstag alle drei Tatverdächtigen bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt. Es handelt sich um:
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einen 18-jährigen deutschen Staatsangehörigen
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einen 40-jährigen deutschen Staatsangehörigen
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eine 39-jährige deutsche Staatsangehörige
Weitere Ermittlungen
Gegen das Trio wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen, um die genauen Hintergründe und Abläufe der Tat zu klären.
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