Körperverletzung und Sachbeschädigung am Bahnhofsplatz Kitzingen: Polizei sucht Zeugen
KITZINGEN – Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Donnerstagabend sucht die Polizeiinspektion Kitzingen nach einem bislang unbekannten Täter. Ein Mann hatte eine 67-jährige Frau zu Boden gestoßen, nachdem er zuvor ihr Mobiltelefon zerstört hatte.
Der Vorfall
Am Donnerstag, den 25. Juni 2026, gegen 18:55 Uhr, filmte eine 67-jährige Ukrainerin das Bahnhofsgebäude. Unvermittelt trat ein unbekannter Mann an sie heran, riss ihr das Handy aus der Hand und warf es auf den Boden, wodurch ein Sachschaden von etwa 200 Euro entstand. Als die Frau versuchte, ihr Smartphone wieder aufzuheben, stieß der Unbekannte sie zu Boden. Durch den Sturz erlitt die Frau leichte Verletzungen. Der Täter flüchtete anschließend mit seinem Fahrrad in unbekannte Richtung.
Täterbeschreibung
Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Identifizierung des Mannes, der wie folgt beschrieben wird:
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Geschlecht: Männlich
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Alter: ca. 40 Jahre alt
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Größe: ca. 162 cm
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Statur: Schlank
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Bekleidung: Schwarzes T-Shirt, schwarze Shorts, schwarze Kappe
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Mitgeführte Gegenstände: Rucksack und Fahrrad
Zeugenaufruf
Die Polizeiinspektion Kitzingen hat Ermittlungen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09321/141-0 bei der Polizei zu melden.
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