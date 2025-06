Körperverletzung und tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

LOHR A.MAIN, LKR. MAIN-SPESSART – Am Donnerstagabend wurde in der Anlagestraße ein 42-jähriger Mann festgenommen, nachdem er im Laufe des Tages mehrfach einen 58-jährigen Mann in einer städtischen Anlage geschlagen und verletzt hatte.

Der 58-Jährige erlitt Prellungen und blutende Wunden im Gesicht. Im Rahmen der Fahndung konnte der zunächst flüchtige 42-jährige Täter an der Bushaltestelle in der Anlagestraße angetroffen werden. Als die Polizei ihn ansprach und seine Personalien feststellen wollte, nahm er unvermittelt eine Glasscherbe in die Hand und bedrohte die Beamten, indem er mit ausgestreckter Scherbe auf sie zulief. Erst die Androhung der Schusswaffe brachte ihn dazu, von seinem Vorhaben abzulassen und sich in die Bushaltestelle zurückzuziehen.

Dort wurde der Mann vorläufig festgenommen, leistete jedoch erheblichen Widerstand, sodass er mit körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Da der 42-Jährige stark alkoholisiert war, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme an. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er zur Ausnüchterung in eine Polizeizelle gebracht. Ein eingesetzter Beamter wurde bei dem Einsatz leicht verletzt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lohr unter der Telefonnummer 09352/874130 oder per E-Mail unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de zu melden.