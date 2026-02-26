Körperverletzung und Unfallflucht im Landkreis Rhön-Grabfeld
BAD NEUSTADT AN DER SAALE IM LANDKREIS RHOEN-GRABFELD – Die Polizeiinspektion Bad Neustadt ermittelt aktuell in zwei Fällen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung einer Körperverletzung in Heustreu sowie einer Unfallflucht in der Kreisstadt. Während ein Vorfall bereits auf die Faschingszeit zurückgeht, ereignete sich der Sachschaden am schwarzen Mercedes erst am vergangenen Mittwochmorgen.
Bereits am 14. Februar kam es im Festzelt nach dem Faschingszug in Heustreu zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung. Ein bislang unbekannter Täter versetzte einem 24-jährigen Mann einen Kopfstoß ins Gesicht, wodurch dieser einen Nasenbeinbruch erlitt. Der Gesuchte wird als etwa 20 Jahre alt, 185 cm groß und schlank beschrieben; zur Tatzeit trug er ein SWAT-Kostüm.
Ein weiterer Vorfall ereignete sich am Mittwoch in der Saalestraße in Bad Neustadt. Zwischen 08:00 Uhr und 08:10 Uhr wurde dort ein geparkter schwarzer Mercedes am Heck angefahren. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden, der auf etwa 1.500 Euro geschätzt wird.
Die Ermittler hoffen nun auf Zeugen, die entweder Angaben zu dem unbekannten Täter im SWAT-Kostüm machen können oder die Kollision in der Saalestraße beobachtet haben. Wenn du sachdienliche Hinweise geben kannst, melde dich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Neustadt unter der Telefonnummer 09771/606-0. Jede Information kann dazu beitragen, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.
