Körperverletzungen und Vandalismus in der Würzburger Innenstadt: Polizei sucht Zeugen

16. Februar 2026Letztes Update 16. Februar 2026
Symbolfoto: 2fly4
WÜRZBURG, STADTGEBIET – Am vergangenen Sonntag kam es in der Würzburger Innenstadt zu mehreren Vorfällen, bei denen Passanten angegriffen wurden und Sachschaden entstand. In der Sanderstraße schlug ein unbekannter Täter gegen 18:15 Uhr einem 26-jährigen Mann zweimal ins Gesicht, während bereits am Nachmittag eine 24-Jährige in der Unteren Johannitergasse unvermittelt eine Ohrfeige von einem Fremden erhielt.

Der Täter aus der Sanderstraße wird als etwa 180 cm groß, zwischen 25 und 30 Jahre alt mit blonden, zurückgegelten Haaren und einem hellblauen Oberteil beschrieben. Bei dem Angreifer aus der Unteren Johannitergasse handelt es sich um einen Mann im gleichen Alter mit braunen Haaren, der zur Tatzeit eine Warnweste trug. Zudem stellte die Polizei am Sonntagmorgen gegen 06:00 Uhr eine zerstörte Glasscheibe an der Straßenbahnhaltestelle „Rathaus“ fest, wobei der Schaden auf etwa 500 Euro geschätzt wird.

Solltest du Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, melde dich bitte bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230.

