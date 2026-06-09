Koffer-Alarm am Radweg: Spezialkräfte des LKA rücken bei Kitzingen an
KITZINGEN – Ein vermeintlich gefährlicher Fund hat am Sonntagmittag zu einem größeren Polizeieinsatz auf dem Radweg zwischen Marktsteft und Hohenfeld geführt. Weil aus einem abgestellten Koffer verdächtige Drähte ragten, wurde die Technische Sondergruppe (TSG) des Bayerischen Landeskriminalamtes angefordert. Nach bangen Minuten konnten die Experten jedoch Entwarnung geben.
Der Alarm wurde am Sonntag (7. Juni 2026) gegen 12:00 Uhr ausgelöst, als aufmerksam Passanten den Gegenstand entdeckten.
Verdacht auf Zündschnüre sorgt für Absperrung
Nach dem Eingang des Notrufs war eine Streife der Kitzinger Polizei binnen weniger Minuten vor Ort. Nahe einer Sitzgruppe am vielbefahrenen Radweg entdeckten die Beamten das beschriebene Objekt: einen durchsichtigen Koffer, aus dem auf den ersten Blick vermeintliche Zündschnüre ragten.
Da die Situation vor Ort zunächst unklar war und eine Gefahr für die Bevölkerung nicht ausgeschlossen werden konnte, riegelten die Einsatzkräfte den Bereich sofort ab. Der Radverkehr wurde für die Dauer des Einsatzes weiträumig umgeleitet.
Hitze bläht Akkus auf – LKA-Spezialisten geben Entwarnung
Nach Rücksprache mit den Experten für unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen wurde die Technische Sondergruppe des Landeskriminalamtes aus München eingeflogen bzw. angefordert. Die Spezialisten nahmen das Gepäckstück genau unter die Lupe und gaben kurz darauf Entwarnung:
Bei dem vermeintlich gefährlichen Inhalt handelte es sich lediglich um herkömmliche Akkus. Diese hatten sich aufgrund der sommerlichen Hitze massiv aufgebläht, während es sich bei den vermuteten Zündschnüren um normale Anschlusskabel handelte.
Um jede weitere Gefahr – etwa durch einen nachträglichen Akkubrand – auszuschließen, lagerten die Polizisten die Batterien in eine sichere Brandschutz-Metallbox um. Sie wurden zur Dienststelle transportiert und werden nun einer fachgerechten Entsorgung zugeführt. Nach dem Ende der Maßnahmen konnte der Radweg wieder komplett für den Verkehr freigegeben werden.
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