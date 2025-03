Koffer-Kreativ-Markt der OBA-Frauengruppe in Schweinfurt

SCHWEINFURT – OBA-Frauengruppe lädt zum Koffer-Kreativ-Markt ein

Am Sonntag, den 16. März 2025, öffnet die OBA-Frauengruppe der Diakonie Schweinfurt die Türen zum beliebten Koffer-Kreativ-Markt. Von 13:00 bis 16:30 Uhr verwandelt sich die Offene BehindertenArbeit (An den Schanzen 4) in einen lebendigen Marktplatz voller handgefertigter Unikate und besonderer Geschenkideen.

Ob für Ostern, den Frühling oder andere Anlässe – die kreativen Aussteller präsentieren ihre liebevoll bestückten Koffer mit einer vielfältigen Auswahl an regionalen und nachhaltigen Produkten. Dabei stehen Qualität, Individualität und Umweltbewusstsein im Mittelpunkt der Veranstaltung.

Neben den kunstvollen Kreationen lädt eine gemütliche Kaffee– und Kuchenecke zum Verweilen ein. Interessierte sind herzlich willkommen, den Markt zu besuchen, sich inspirieren zu lassen und mit den Ausstellern ins Gespräch zu kommen.

Der Eintritt ist frei.