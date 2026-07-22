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Koffer mit wertvoller Münzsammlung nach Messebesuch gestohlen

22. Juli 2026Letztes Update 22. Juli 2026
Koffer mit wertvoller Münzsammlung nach Messebesuch gestohlen
Symbolfoto: 2fly4
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UNTERPLEICHFELD, LKR. WÜRZBURG – Nach dem Besuch einer Münzmesse haben Unbekannte am Sonntagnachmittag einen Koffer aus dem Kofferraum eines BMW entwendet. Darin befanden sich Medaillen sowie eine Münz- und Scheinsammlung im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrags.

Ein 76-jähriger Deutscher hatte seinen BMW X3 am Sonntag zwischen 14:00 Uhr und 15:15 Uhr in der Straße „An der Windmühle“ nach dem Besuch der Münzmesse beladen. Währenddessen entwendeten bislang unbekannte Täter auf bislang ungeklärte Weise den Koffer aus dem Fahrzeug.

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Anschließend flüchteten die Unbekannten mit einem Fahrzeug. Hinweise zu den Personen oder dem Fluchtfahrzeug liegen derzeit nicht vor.

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Die Polizeiinspektion Würzburg-Land hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1630 zu melden.


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