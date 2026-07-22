Koffer mit wertvoller Münzsammlung nach Messebesuch gestohlen

UNTERPLEICHFELD, LKR. WÜRZBURG – Nach dem Besuch einer Münzmesse haben Unbekannte am Sonntagnachmittag einen Koffer aus dem Kofferraum eines BMW entwendet. Darin befanden sich Medaillen sowie eine Münz- und Scheinsammlung im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrags.

Ein 76-jähriger Deutscher hatte seinen BMW X3 am Sonntag zwischen 14:00 Uhr und 15:15 Uhr in der Straße „An der Windmühle“ nach dem Besuch der Münzmesse beladen. Währenddessen entwendeten bislang unbekannte Täter auf bislang ungeklärte Weise den Koffer aus dem Fahrzeug.

Anschließend flüchteten die Unbekannten mit einem Fahrzeug. Hinweise zu den Personen oder dem Fluchtfahrzeug liegen derzeit nicht vor.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Land hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1630 zu melden.