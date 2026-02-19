Auto IU

Kokain auf Faschingszug konsumiert: 20-Jährige durch Zeugin beobachtet

19. Februar 2026Letztes Update 19. Februar 2026
Kokain auf Faschingszug konsumiert: 20-Jährige durch Zeugin beobachtet
Symbolfoto: 2fly4
HOLLSTADT, OT WARGOLSHAUSEN, LKR. RHÖN-GRABFELD – Eine aufmerksame Zeugin hat am Nachmittag während des örtlichen Faschingszugs eine 20-jährige Frau dabei beobachtet, wie sie auf ihrem Handy-Display weißes Pulver vorbereitete und anschließend konsumierte. Die herbeigerufenen Einsatzkräfte der Polizei Mellrichstadt konnten die junge Deutsche kurz darauf stellen, wobei ein Schnelltest den Verdacht auf Kokain bestätigte.

Gegen 16:00 Uhr verfolgte die Zeugin das Geschehen aus ihrer Wohnung heraus und informierte umgehend die Polizei über den Drogenkonsum am Rande der Feierlichkeiten. Die Beamten trafen die Frau noch vor Ort an und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Die 20-Jährige muss nun mit entsprechenden strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

