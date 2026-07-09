KoKi Würzburg unterstützt junge Familien mit früher Beratung und alltagsnaher Hilfe

WÜRZBURG – Das Netzwerk „KoKi – Frühe Kindheit“ bietet Familien mit Babys und Kleinkindern bis drei Jahren umfassende, kostenfreie und vertrauliche Unterstützung in belastenden Lebenssituationen und stärkt dabei gezielt die Eltern-Kind-Bindung.

Die Sozialpädagoginnen der Stadt und des Landkreises Würzburg begleiten Eltern in Situationen, die durch Unsicherheiten, Erschöpfung oder Überforderung geprägt sein können. Ziel ist es, frühzeitig Entlastung zu schaffen und Orientierung im Alltag mit kleinen Kindern zu geben.

Das Angebot richtet sich an Eltern, die sich in der neuen Lebenssituation unsicher fühlen oder Unterstützung im Umgang mit ihrem Kind benötigen. Die Beratung erfolgt freiwillig, neutral und ohne Bewertung der individuellen Familiensituation.

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Neben der direkten Beratung arbeitet KoKi eng mit einem Netzwerk aus Hebammen, Schwangerenberatungen, Babylotsen, Familienstützpunkten und weiteren sozialen Einrichtungen zusammen. Auch mobile Angebote wie „KoKi on Tour“ gehören zum Unterstützungsprogramm.

Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der individuellen Begleitung von Familien und der Stärkung der Elternkompetenz. Dabei wird betont, dass es keine einheitliche „richtige“ Erziehung gibt, sondern unterschiedliche kulturelle und persönliche Ansätze berücksichtigt werden müssen.

Die Fachkräfte verstehen ihre Aufgabe darin, gemeinsam mit den Familien passende Wege zu entwickeln und Unsicherheiten abzubauen. Im Mittelpunkt steht stets die Förderung einer stabilen und liebevollen Beziehung zwischen Eltern und Kind.

Kontaktmöglichkeiten bestehen über das Landratsamt Würzburg sowie das Rathaus Würzburg, jeweils mit eigenen Ansprechpartnerinnen und E-Mail-Adressen für Familien aus Stadt und Landkreis.