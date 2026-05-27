Kollision auf dem Radweg: 42-Jähriger bei Sturz schwer verletzt – Unfallverursacher hatte rund zwei Promille
WASSERLOSEN / LKR. SCHWEINFURT – Ein folgenschwerer Fahrradunfall hat sich am Sonntagabend auf der Strecke zwischen Schwemmelsbach und Kaisten ereignet. Nach der Berührung zweier Fahrräder stürzten beide Fahrer zu Boden, wobei einer von ihnen schwere Verletzungen erlitt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der mutmaßliche Verursacher massiv alkoholisiert war. Die Polizei hat strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.
Der Unfall ereignete sich gegen 21:15 Uhr, als zwei Männer gemeinsam auf ihren Rädern in Richtung Schwemmelsbach unterwegs waren.
Fahrräder berühren sich während der Fahrt
Nach dem aktuellen Stand der polizeilichen Ermittlungen fuhren die beiden deutschen Staatsbürger hinter- beziehungsweise nebeneinander auf dem Verbindungsweg. Aus bislang noch nicht gänzlich geklärter Ursache kam es während der Fahrt zu einer folgenschweren Berührung der beiden Zweiräder.
Durch den Kontakt verloren beide Männer das Gleichgewicht und stürzten unsanft auf den Asphalt. Während der 38-jährige Unfallverursacher den Sturz glücklicherweise unbeschadet überstand und unverletzt blieb, traf es seinen 42-jährigen Begleiter deutlich schwerer: Er zog sich beim Aufprall schwere Verletzungen zu.
Schnelle Erste Hilfe durch die „Helfer vor Ort“
Zufall und das schnelle Eingreifen lokaler Strukturen verhinderten Schlimmeres: Ehrenamtliche Kräfte der Gruppe „Helfer vor Ort“ aus der Gemeinde Wasserlosen waren sofort zur Stelle. Sie übernahmen die qualifizierte medizinische Erstversorgung des Schwerverletzten und betreuten die Unfallbeteiligten professionell bis zum Eintreffen des regulären Rettungsdienstes.
Der 42-jährige Mann wurde im Anschluss von der Besatzung eines Rettungswagens zur weiteren intensiven Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.
Zwei Promille auf dem Tacho: Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung
Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch die herbeigerufene Polizei stellte sich schnell ein möglicher Grund für den Fahrfehler heraus: Ein Alkoholtest bei dem 38-jährigen Radfahrer ergab einen Wert von rund zwei Promille.
Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er muss sich nun wegen folgender Delikte verantworten:
-
Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol
-
Fahrlässiger Körperverletzung
Ob auch der schwerverletzte 42-jährige Unfallgegner unter dem Einfluss von Alkohol stand und ob dies eventuell zum Sturzgeschehen beigetragen hat, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!