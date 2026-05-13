Kollision auf der B19: Erhebliche Verkehrsbehinderungen nach Abbiegeunfall
WÜRZBURG – Ein Zusammenstoß zweier Pkw auf der Bundesstraße 19 sorgte am Dienstagabend für massive Verzögerungen im Berufsverkehr. Da zunächst von einer eingeklemmten Person ausgegangen wurde, war ein Großaufgebot an Rettungskräften inklusive eines Hubschraubers vor Ort.
Der Unfall ereignete sich gegen 17:35 Uhr im Bereich der Giebelstädter Steige.
Zusammenstoß im Kreuzungsbereich
Ein 70-jähriger Autofahrer war auf der Giebelstädter Steige unterwegs und beabsichtigte, nach links auf die B19 einzubiegen. Zeitgleich fuhr ein 33-jähriger Mann von einem gegenüberliegenden Pendlerparkplatz ein, um die Bundesstraße geradeaus zu überqueren und in die Giebelstädter Steige einzufahren. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.
Rettungshubschrauber vorsorglich alarmiert
Aufgrund der ersten Meldungen mussten die Einsatzkräfte davon ausgehen, dass die 63-jährige Beifahrerin im Wagen des 70-Jährigen eingeklemmt war. Aus diesem Grund wurde vorsorglich ein Rettungshubschrauber angefordert. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass die Frau nicht im Fahrzeug eingeschlossen war. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrer blieben nach aktuellem Stand unverletzt.
Verkehrschaos während der Bergung
Der Wagen des 70-Jährigen war nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und blockierte die Fahrbahn, bis er von einem Abschleppdienst geborgen werden konnte. Durch die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten kam es auf der vielbefahrenen B19 zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und einem langen Rückstau. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.
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