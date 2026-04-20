Kollision auf Supermarktparkplatz: E-Scooter gegen Auto
WÜRZBURG / ZELLERAU – Am Sonntagmittag ist es auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarktes in der Frankfurter Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein E-Scooter-Fahrer und ein Autofahrer übersah sich gegenseitig aufgrund einer Sichtbehinderung, was zu einem Zusammenstoß und einem beträchtlichen Sachschaden führte.
Gegen 12:13 Uhr befuhr ein 56-jähriger Mann mit seinem E-Scooter das Gelände des am Sonntag geschlossenen Supermarktes. Zeitgleich war ein 61-jähriger Autofahrer auf dem Areal unterwegs. Aufgrund einer offenstehenden Garage war die Sicht an der Unfallstelle derart eingeschränkt, dass beide Beteiligten das jeweils andere Fahrzeug zu spät wahrnahmen.
Sturz und medizinische Erstversorgung
Trotz der geringen Geschwindigkeiten auf dem Parkplatzgelände war ein rechtzeitiges Abbremsen oder Ausweichen nicht mehr möglich. Bei der Kollision kam der 56-Jährige zu Sturz und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde noch vor Ort durch einen alarmierten Rettungsdienst medizinisch versorgt.
Ermittlungen zum Unfallhergang
Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Nach ersten Schätzungen der Beamten beläuft sich der entstandene Sachschaden an dem Auto und dem E-Scooter auf insgesamt rund 4.500 Euro.
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