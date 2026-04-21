Auto IU

Kollision auf Supermarktparkplatz: E-Scooter gegen Auto

21. April 2026Letztes Update 21. April 2026
Kollision auf Supermarktparkplatz: E-Scooter gegen Auto
Symbolbild: 2fly4
Sparkasse

WÜRZBURG / ZELLERAU – Am Sonntagmittag ist es auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarktes in der Frankfurter Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein E-Scooter-Fahrer und ein Autofahrer übersah sich gegenseitig aufgrund einer Sichtbehinderung, was zu einem Zusammenstoß und einem beträchtlichen Sachschaden führte.

Gegen 12:13 Uhr befuhr ein 56-jähriger Mann mit seinem E-Scooter das Gelände des am Sonntag geschlossenen Supermarktes. Zeitgleich war ein 61-jähriger Autofahrer auf dem Areal unterwegs. Aufgrund einer offenstehenden Garage war die Sicht an der Unfallstelle derart eingeschränkt, dass beide Beteiligten das jeweils andere Fahrzeug zu spät wahrnahmen.

Sturz und medizinische Erstversorgung

Käfer Baustahl Tore Türen - Gochsheim - Preisknallerwoche
Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau

Trotz der geringen Geschwindigkeiten auf dem Parkplatzgelände war ein rechtzeitiges Abbremsen oder Ausweichen nicht mehr möglich. Bei der Kollision kam der 56-Jährige zu Sturz und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde noch vor Ort durch einen alarmierten Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Das könnte Dich auch interessieren:

Unser Tipp: TAPO Smart-Home mach dein Leben einfacher, sicherer und smarter

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Ermittlungen zum Unfallhergang

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Nach ersten Schätzungen der Beamten beläuft sich der entstandene Sachschaden an dem Auto und dem E-Scooter auf insgesamt rund 4.500 Euro.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

21. April 2026Letztes Update 21. April 2026

Mehr

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung und Unfallflucht: Hoher Schaden an Schaufenster in Haßfurt

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung und Unfallflucht: Hoher Schaden an Schaufenster in Haßfurt

21. April 2026

Rettung am Hang: Feuerwehr Volkach befreit Fahrer aus umgekipptem Lastendreirad

21. April 2026
Hexenzauber zur Walpurgisnacht: Familienprogramm im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen

Hexenzauber zur Walpurgisnacht: Familienprogramm im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen

21. April 2026
Aufgepasst: Geisterradler-Sprühaktion in Schweinfurt – Fahr auf der richtigen Seite!

Aufgepasst: Geisterradler-Sprühaktion in Schweinfurt – Fahr auf der richtigen Seite!

21. April 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)