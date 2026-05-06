Kollision im Gegenverkehr: Medizinischer Notfall als mutmaßliche Unfallursache
ARNSTEIN, LKR. MAIN-SPESSART – Am Dienstagmorgen kam es in der Arnsteiner Grabenstraße zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein 71-jähriger Autofahrer wurde dabei leicht verletzt; die Polizei geht derzeit von einer medizinischen Ursache für den Unfall aus.
Gegen 08:45 Uhr war der Senior in seinem Opel unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er frontal mit dem VW eines 49-jährigen Mannes.
Ursache und Verletzungen
Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen der Polizei Karlstadt deutet alles darauf hin, dass ein medizinisches Problem beim 71-Jährigen zu dem Fahrfehler führte. Der Senior wurde zur weiteren Behandlung und Untersuchung mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 49-jährige VW-Fahrer sowie weitere Unfallbeteiligte kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.
Sachschaden
An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der von der Polizei auf insgesamt rund 11.500 Euro geschätzt wird. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an.
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