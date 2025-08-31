Kollision mit Baum in Marktsteft – 26-Jähriger verstirbt
MARKTSTEFT – Ein 26-jähriger Mann ist in der Nacht zum Sonntag bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2400 zwischen Michelfeld und Marktsteft ums Leben gekommen. Der Mann war mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Er verstarb trotz umgehend eingeleiteter medizinischer Maßnahmen noch am Unfallort.
Der tragische Alleinunfall ereignete sich in der Zeit zwischen 01:10 Uhr und 02:10 Uhr. Der 26-Jährige war mit seinem Toyota in Fahrtrichtung Marktsteft unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.
Die Polizeiinspektion Kitzingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft war auch ein Sachverständiger vor Ort. Neben den örtlichen Feuerwehren aus Marktsteft und Michelfeld waren auch Einsatzkräfte des THW und des Rettungsdienstes an der Unfallstelle im Einsatz.
