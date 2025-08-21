Kollision mit vorfahrtsberechtigtem Motorradfahrer

RÖDELSEE – Am Dienstagabend kam es im Kreisverkehr bei Rödelsee zu einem Verkehrsunfall. Als eine 78-jährige Dame mit einem Toyota von der Kreisstraße 13 in den Kreisverkehr einfuhr kollidierte sie mit einem vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer.

Der 69-Jährige stürzte nach dem Zusammenstoß und verletzte sich leicht. Nach der Erstversorgung brachte ihn der Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2000 Euro.